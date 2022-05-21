Зеленський виключає для України альтернативу статусу кандидата на вступ до ЄС

Президент Володимир Зеленський вважає, що жодних альтернатив статусу кандидата на вступ у ЄС для України не повинно бути. А ті, хто просувають такі ідеї, виступають на боці росії.

Про це він заявив на брифінгу із премʼєром Португалії Антоніу Коштою.

На його думку, ідеї надати Україні щось інше як альтернативу статусу кандидата на вступ у ЄС — це просування російських наративів.

«Нам не потрібні якісь можливості, або доступ до тих чи інших фінансів. Це важливо для економіки України, але не потрібне нам як альтернатива кандидатству в ЄС. Нам не потрібні ці компроміси, тому що це будуть компроміси не з Україною. Це буде черговий компроміс Європи з рф. Я абсолютно впевнений, що це тиск і вплив російських чиновників, бюрократів і лобістів», — вважає він.

Зеленський зазначив, що під час розмови із премʼєром Португалії наголосив на тому, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС буде потужним сигналом для українського народу.