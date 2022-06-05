Канцлер Австрії пропонує «проміжний етап» для України на шляху до ЄС

Канцлер Австрії Карл Негаммер закликав до створення проміжного етапу між співробітництвом і повноправним членством у Європейському Союзі для України та Молдови.

Про це повідомляє Reuters.

Так званий «підготовчий простір» дозволить країнам досягти стандартів Європейського Союзу, подібно до Європейської економічної зони або Європейської угоди про вільну торгівлю, вважає Негаммер.

«Наразі Україна бореться за своє політичне і територіальне виживання. Усі наші зусилля спрямовані насамперед на припинення російської загарбницької війни. На такій фазі швидке повне приєднання до Союзу все одно не може бути гострим питанням», — заявив австрійський канцлер.

Негаммер додав, що швидкий вступ України до Євросоюзу «нереалістичний».

«Ми повинні створити європейський підготовчий простір, який дасть змогу крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС та краще адаптуватися до європейських стандартів», — зазначив він.

Негаммер також нагадав, що Австрія йшла схожим шляхом протягом десятиліть, перш ніж приєднатися до ЄС у 1995 році.