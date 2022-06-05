Північна Корея запустила неподалік свого узбережжя вісім балістичних ракет

Північна Корея запустила вісім балістичних ракет малої дальності. Про це повідомив Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише CNN.
Запуск відбувся в неділю, 5 червня. За даними Обʼєднаного комітету начальників штабів, ракети запустили з району Сунан, неподалік столиці Північної Кореї Пхеньяну, у води на схід від Корейського півострова між 9:08 і 9:43 за місцевим часом.
Глава національної безпеки Південної Кореї Кім Сон Хан проведе засідання постійного комітету Ради національної безпеки для обговорення запуску.
Цей запуск — 17-й запуск Північною Кореєю цього року. Останній, 25 травня, відбувся саме в той момент, коли президент США Джо Байден завершив свою поїздку до Азії та повертався назад до Сполучених Штатів. Запуск також був через день після того, як військово-морські сили Південної Кореї та США завершили триденні спільні навчання у водах біля японського острова Окінава.
- 24 березня Північна Корея заявила, що за наказом Кім Чен Ина провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwangsong-17, яка здатна нести ядерну боєголовку і нібито знищити будь-яку ціль у США.
- Північній Кореї заборонено запускати балістичні ракети згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН через запроваджені санкції проти країни. Попри це країна періодично випробовує нові ракети та заявляє про успіхи своєї ядерної програми.