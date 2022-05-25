КНДР випустила три ракети за кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Азію

Сьогодні Північна Корея випустила три ракети, в тому числі одну, яка вважається найбільшою міжконтинентальною балістичною ракетою, після того як президент США Джо Байден завершив поїздку в Азію, під час якої він погодився на нові заходи для стримування ядерної держави.

Про це пише Reuters.

Заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо заявив, що КНДР також провела «кілька експериментів» з детонаційним пристроєм, готуючись до свого сьомого ядерного випробування, але що випробування навряд чи відбудеться «найближчими днями», скоріше «потім».

У відповідь на це США та Південна Корея провели спільні навчання з бойовою стрільбою, включаючи випробування ракет «земля-земля» за участю армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) США та південнокорейської ракети Hyunmoo-2 SRBM.

У телефонній розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном глава Міноборони Південної Кореї закликав розгорнути американські стратегічні засоби, і обидві сторони погодилися посилити розширене стримування США для протидії провокаціям Північної Кореї, повідомило Міністерство оборони Південної Кореї.

«Демонстрація сили наших військових мала на меті підкреслити нашу рішучість реагувати на будь-які провокації Північної Кореї, включаючи запуск МБР, а також нашу переважну спроможність і готовність завдати «хірургічного» удару по причині провокації», — заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.