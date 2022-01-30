КНДР провела черговий запуск ракети, можливо, найбільшої дальності за останні 5 років

Північна Корея знову провела ракетні випробування. Ця ракета може бути найбільшої дальності за останні 5 років.

Про це пише The Associated Press.

За даними Японії та Південної Кореї, запущена ракета може бути найпотужнішою з 2017 року. Вона досягла висоти у 2 тисячі кілометрів, пролетіла 800 кілометрів та впала в море.

Такі характеристики польоту дозволяють припустити, що це був найпотужніший ракетний запуск з 2017 року, коли КНДР протестувала свої ракети середньої дальності та міжконтинентальні балістичні ракети, які потенційно можуть дістатися території США.

Це вже були сьомі ракетні випробування за останній місяць. У КНДР зазначили, що готові скасувати мораторій на випробування, який пообіцяли США, через певні «ворожі дії» з боку Штатів, хоча формально мораторій вже скасовано.