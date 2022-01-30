КНДР произвела очередной запуск ракеты, вероятно, самой большой дальности за последние 5 лет

Северная Корея снова провела ракетные испытания. Эта ракета может быть самой большой дальности за последние 5 лет.
Об этом пишет The Associated Press.
По данным Японии и Южной Кореи, запущенная ракета может быть мощнейшей с 2017 года. Она достигла высоты в 2 тысячи километров, пролетела 800 километров и упала в море.
Такие характеристики полета позволяют предположить, что это был мощнейший ракетный запуск с 2017 года, когда КНДР протестировала свои ракеты средней дальности и межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь территории США.
Это уже было седьмое ракетное испытание за последний месяц. В КНДР отметили, что готовы отменить мораторий на испытание, который пообещали США, из-за определенных «вражеских действий» со стороны Штатов, хотя формально мораторий уже отменен.
- В начале года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что значительно укрепит армию. Это может свидетельствовать о новом этапе развития ракетной программы страны. США и Запад призывают Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
- Северная Корея продвигает свои ракетные испытания, поскольку Южная Корея тоже разрабатывает собственное оружие, что, по мнению наблюдателей, превратилось в своеобразную гонку на Корейском полуострове. Сеул недавно представил ракету, запускаемую с подводных лодок. В ближайшее время Южная Корея намерена запустить собственную космическую ракету.