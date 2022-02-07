Доповідь ООН: Північна Корея фінансує свою ракетну програму за рахунок вкраденої криптовалюти

Північна Корея фінансує своє ракетну програму і ядерні випробування за рахунок вкраденої криптовалюти. Лише за останні півтора року північнокорейські хакери по всьому світу викрали понад $50 мільйонів.

Про це йдеться у доповіді ООН, пише BBC.

За даними слідчих, з 2020 по вересень 2021 року кіберзлочинці з КНДР викрали мільйони доларів цифрових активів, які стали важливим джерелом доходу для фінансування ядерної та ракетної програми Північної Кореї.

Кібератаки з боку КНДР були спрямовані на три криптовалютні біржі у Північній Америці, Європі та Азії.

У звіті зазначається, що попри низку серйозних санкцій проти КНДР з боку ООН Північна Корея змогла продовжити розвиток інфраструктури, а останнім часом вона «помітно пришвидшила» розробки та ракетні випробування.