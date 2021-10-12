Армія хакерів, торгівля зброєю та наркотиками: високопоставлений перебіжчик розповів, як заробляє КНДР

Один із найбільш високопоставлених перебіжчиків із Північної Кореї розповів, як заробляє режим Кім Чен Ина. Він зазначив, що КНДР активно торгує зброєю та наркотиками, має власну армію хакерів, а також широку мережу шпигунів в інших державах, а особливо у Південній Кореї.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

Чоловік спілкувався з журналістами у темних окулярах, а його справжнє ім’я не називалося. Наразі він проживає у Південній Кореї, але до цього понад 30 років був співробітником північнокорейської розвідки. Із КНДР колишній старший полковник утік у 2014 році, він живе у Сеулі та співпрацює з розвідкою Південної Кореї.

«Тероризм був і залишається у Північній Кореї інструментом політики й охорони найвищої гідності Кім Чен Іра і Кім Чен Ина. У Північній Кореї не можна навіть побудувати дорогу без особистого схвалення Верховного лідера. А вже потоплення «Чхонана» й обстріл Йонпхьондо — точно не ті рішення, які міг ухвалити хтось із підлеглих. Такі операції планують і здійснюють тільки за особливим наказом Кім Чен Ина і розглядають як досягнення виконавців», — говорить він.

За словами полковника, у КНДР він займався виробленням стратегії щодо Південної Кореї. Її називали «політичне підпорядкування». Для цього на Південь засилали низку шпигунів.

«Можу запевнити вас, що північнокорейські агенти широко проникли в державні установи й громадські організації Південної Кореї», — заявив він.