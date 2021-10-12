Армия хакеров, торговля оружием и наркотиками: высокопоставленный перебежчик рассказал, как зарабатывает КНДР

Один из самых высокопоставленных перебежчиков из Северной Кореи рассказал, как зарабатывает режим Ким Чен Ына. Он отметил, что КНДР активно торгует оружием и наркотиками, имеет собственную армию хакеров, а также широкую сеть шпионов в других государствах, особенно в Южной Корее.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

Мужчина общался с журналистами в темных очках, а его настоящее имя не называлось. Сейчас он проживает в Южной Корее, но до этого более 30 лет был сотрудником северокорейской разведки. Из КНДР бывший старший полковник бежал в 2014 году, он живет в Сеуле и сотрудничает с разведкой Южной Кореи.

«Терроризм был и остается в Северной Корее инструментом политики и охраны наивысшего достоинства Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. В Северной Корее нельзя даже построить дорогу без личного одобрения Верховного лидера. А уже потопление «Чхонана» и обстрел Енпхендо — точно не те решения, которые мог принять кто-то из подчиненных. Такие операции планируют и осуществляют только по особому распоряжению Ким Чен Ына и рассматривают как достижение исполнителей», — говорит он.

По словам полковника, в КНДР он занимался выработкой стратегии по Южной Корее. Ее называли «политическое подчинение». Для этого на Юг отправляли шпионов.

«Могу заверить вас, что северокорейские агенты широко проникли в государственные учреждения и общественные организации Южной Кореи», — заявил он.