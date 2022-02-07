Доклад ООН: Северная Корея финансирует свою ракетную программу за счет украденной криптовалюты

Северная Корея финансирует свою ракетную программу и ядерные испытания за счет украденной криптовалюты. Только за последние полтора года северокорейские хакеры по всему миру похитили более 50 миллионов долларов.

Об этом говорится в докладе ООН, пишет BBC.

По данным следователей, с 2020 года по сентябрь 2021 года киберпреступники из КНДР похитили миллионы долларов цифровых активов, которые стали важным источником дохода для финансирования ядерной и ракетной программы Северной Кореи.

Кибератаки со стороны КНДР были направлены на три криптовалютные биржи в Северной Америке, Европе и Азии.

В отчете отмечается, что, несмотря на ряд серьезных санкций против КНДР со стороны ООН, Северная Корея смогла продолжить развитие инфраструктуры, а в последнее время она «заметно ускорила» разработки и ракетные испытания.