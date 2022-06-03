За час війни до Православної церкви України з УПЦ МП перейшли близько 600 громад

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив у ефірі телемарафону, що за час війни до ПЦУ з Української православної церкви московського патріархату перейшли близько 600 громад.

«З часу Обʼєднавчого собору та отримання Томосу на сьогодні вже понад тисячу громад, а протягом трьох останніх місяців до Православної церкви України з московського патріархату приєдналося близько 600 нових громад», — сказав предстоятель.

Він додав, що до ПЦУ приєднуються майже щодня, і закликав УПЦ МП до діалогу задля створення справді єдиної православної церкви в Україні.

Раніше Епіфаній казав, що половина ченців Києво-Печерської лаври готові перейти до ПЦУ.