Митрополит Епіфаній: Половина ченців Києво-Печерської лаври готові перейти до ПЦУ

Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до Православної Церкви України. Про це заявив Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв’ю LB.ua.

«Згідно з нашою інформацією, в Києво-Печерській лаврі кількість ченців, які порушують питання перед своїм керівництвом щодо ухвалення якогось рішення, вже наближається до половини. Коли буде абсолютна більшість, вони ухвалять рішення перейти, доєднатися, а оскільки це майно належить державі, то держава переукладе договір чи якимось іншим чином розвʼяже це питання», — пояснив Епіфаній.

Щодо питання націоналізації Києво-Печерської, Святогірської, Почаївської лавр, що наразі знаходяться у розпорядженні УПЦ МП, перехід монахів до ПЦУ допоміг би їм залишитися у зазначених монастирях, вважає предстоятель. На відміну від парафій, перехід монастиря має бути юридично оформленим колегіальним рішенням більшості ченців.

«Що стосується лавр, тут питання подвійне. Лаври як такі є надбанням українського народу. Це — майно, яке належить Українській державі. І ним розпоряджається уряд України. Але інше питання, що цими лаврами володіють — на умовах договору — монастирі московського патріархату в Україні. Держава може прийняти рішення про розірвання договору, хоча щодо Почаївської лаври в них закінчується договір оренди цього року, наскільки мені відомо», — розповів митрополит Епіфаній.