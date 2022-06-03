У Київській області вже знайшли 1 314 тіл убитих цивільних

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в ефірі телемарафону, що станом на 3 червня на Київщині знайшли 1 314 тіл убитих цивільних.

«На жаль, продовжуємо знаходити страшні знахідки — наших співгромадян, які були закатовані або застрелені, убиті армією російської федерації. Буквально вчора дістали тіло чоловіка 1982 року народження поблизу Бородянки», — розповів Нєбитов, додавши, що чоловіка застрелили російські військові, коли він діставав харчі з автомобіля.

За словами Нєбитова, наразі на Київщині працюють понад 300 слідчо-оперативних груп, які розслідують злочини російських військових.