У Київській області вже знайшли 1 314 тіл убитих цивільних

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в ефірі телемарафону, що станом на 3 червня на Київщині знайшли 1 314 тіл убитих цивільних.
«На жаль, продовжуємо знаходити страшні знахідки — наших співгромадян, які були закатовані або застрелені, убиті армією російської федерації. Буквально вчора дістали тіло чоловіка 1982 року народження поблизу Бородянки», — розповів Нєбитов, додавши, що чоловіка застрелили російські військові, коли він діставав харчі з автомобіля.
За словами Нєбитова, наразі на Київщині працюють понад 300 слідчо-оперативних груп, які розслідують злочини російських військових.
- На територію Київської області російські війська зайшли в перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого. Вони окупували Бучу, Ірпінь, Гостомель і навколишні села. З перших чисел березня окупанти почали вбивати місцевих жителів. Першого квітня українська армія увійшла до Бучі. За добу з вулиць почали прибирати тіла вбитих. Трохи згодом, 5 квітня, почали ексгумувати трупи з братських могил, які влаштували російські солдати.
- Україна і Захід вимагають притягнути росію до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Частину причетних до страт на Київщині військових рф встановили. Бригади і зʼєднання армії рф, які діяли в Київській області, ідентифікували повністю.