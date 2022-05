Газета The New York Times знайшла котрі «беззаперечні докази» звірств російських окупантів у Бучі

Розслідування американської газети The New York Times знайшло котрі беззаперечні докази звірств російських окупантів у Бучі. Так, газета аналізувала три відео, які отримало видання The Times.

Перше відео зняли камери відеоспостереження 4 березня. На ньому російські військові ведуть девʼятьох згорблених українських полонених (серед них був чоловік у характерній яскравій синій кофті), а російський солдат вказує їм йти праворуч. Газета наголошує, що це відео є найяскравішим доказом того, що ці люди перебували під вартою російських військ за кілька хвилин до страти.