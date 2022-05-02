Венедіктова: Слідство встановило першого підозрюваного у воєнних злочинах в Бучі

Слідство встановило першого підозрюваного у воєнних злочинах у Бучі — це командир підрозділу нацгвардії рф Сергій Колоцей.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Колоцей — командир підрозділу управління федеральної служби військ нацгвардії рф Ульяновської області. «Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець убив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі», — заявила вона.

29 березня, за повідомленням Венедіктової, Колоцей катував, примушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії, ще одного цивільного. «Він забрав проукраїнськи налаштованого місцевого мешканця «на підвал», де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа. Чоловіка вивозили на місце страти, де, імітуючи розправу, стріляли біля його вуха. Окремим збоченим видом знущання і залякування потерпілого було примушування його нюхати мертву людину», — додала генпрокурор.

На підставі зібраних доказів прокурори повідомили росгвардійцю про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Слідство також висловило окрему подяку проєкту журналістів «Слідство.Інфо», які допомагали слідству. Зараз перевіряється причетність Колоцея також до інших убивств у Бучі.

Венедіктова також закликала українців, які впізнають Колоцея і мають свідчення про його причетність до інших звірств, надсилати докази на цей портал, або звертатися до Київської обласної прокуратури за телефонами: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.