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Українська розвідка оприлюднила список російських військових з 64 ОМСБр, причетних до злочинів у Бучі

Автор:
Анна Холоднова
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії рф, які скоїли воєнні злочини в Бучі Київської області.

Про це ГУР МО України повідомило у своєму Facebook.

Документ налічує 87 сторінок. У цьому списку — прізвища, дати народження, паспортні дані та звання окупантів.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав російські частини та підрозділи, які вчиняли воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені:

  • 64 мотострілецька бригада 35 армії;
  • 5 танкова бригада 36 армії східного військового округу;
  • 331 десантний полк 98 дивізії;
  • 137 десантний полк 106 дивізії,
  • 104 і 234 десантно-штурмові підрозділи 76 дивізії;
  • 14 і 45 гвардійські бригади спеціального призначення;
  • 63 полк росгвардії;
  • 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти тихоокеанського флоту.