Українська розвідка оприлюднила список російських військових з 64 ОМСБр, причетних до злочинів у Бучі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії рф, які скоїли воєнні злочини в Бучі Київської області.

Про це ГУР МО України повідомило у своєму Facebook.

Документ налічує 87 сторінок. У цьому списку — прізвища, дати народження, паспортні дані та звання окупантів.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав російські частини та підрозділи, які вчиняли воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені: