Радник глави ОП Арестович назвав російські підрозділи, які вчинили воєнні злочини в Бучі, Гостомелі та Ірпені

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав російські частини та підрозділи, які вчинили воєнні злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені.

Злочини вчиняли військовослужбовці 64 мотострілецької бригади 35 армії та 5 танкової бригади 36 армії східного військового округу, 331 десантного полку 98 дивізії, 137 десантного полку 106 дивізії, 104 і 234 десантно-штурмових підрозділів 76 дивізії, 14 і 45 гвардійських бригад спеціального призначення, 63 полку росгвардії та 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти тихоокеанського флоту.

Джерело цієї інформації Арестович не вказав.