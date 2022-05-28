Петро Порошенко намагався виїхати за кордон. Прикордонники йому відмовили

Народний депутат Петро Порошенко пізно ввечері 27 травня намагався виїхати з України через пункт перетину держкордону у Львівській області. Але його не пустили прикордонники, повідомляють у команді Порошенка.

Раніше у «Європейській Солідарності» анонсували відрядження нардепа у Вільнюс та Роттердам.

«29-30 травня 2022 року лідер партії «Європейська Солідарність», пʼятий президент Петро Порошенко в складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. 31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин в рамках Європейського Союзу», — йшлося у заяві партії.

Депутат від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що ці запрошення є в голови Верховної Ради і всі відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ та підписані головою ВР Русланом Стефанчуком.

Геращенко також додала, що Порошенка не випустили за кордон через «політичне замовлення».