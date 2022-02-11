Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід для Петра Порошенка у вигляді особистого зобов’язання

Колегія суддів Київського апеляційного суду залишила в силі запобіжний захід обраний народному депутату Петру Порошенку у справі про торгівлю вугіллям з окупованими територіями. Ідеться про збереження особистого зобов’язання.
Про це суддя оголосив під час засідання.
Особисте зобов'язання є найбільш м’яким запобіжним заходом. Відповідно до нього, підозрюваний має виконувати обов'язки, покладені на нього судом:
- не виїжджати із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти про зміну роботи або місця проживання;
- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Прокуратури просили взяти Петра Порошенка під варту на два місяці з можливістю застави у мільярд гривень.
- 19 січня Печерський райсуд Києва відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання у справі про держзраду.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.