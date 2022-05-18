Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО

Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.
Про це повідомляє пресслужба НАТО у Twitter.
Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу. Ці документи має погодити кожен з 30 членів Північноатлантичного альянсу.
- 15 травня президент Фінляндії Саулі Ніїністьо оголосив, що його країна офіційно подасть заявку на вступ у НАТО. Це рішення підтримав уряд, а також за нього проголосували депутати парламенту.
- 16 травня уряд Швеції слідом за Фінляндією теж офіційно ухвалив рішення про подачу заявки на вступ до НАТО.
- Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Він звинуватив ці держави в «підтримці тероризму».