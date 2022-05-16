Швеція теж офіційно вирішила подати заявку на членство в НАТО

Уряд Швеції слідом за Фінляндією теж офіційно ухвалив рішення про подачу заявки на вступ до НАТО.

Про це на брифінгу оголосила премʼєр-міністр країни Магдалена Андерссон, пише SVT.

«Ми залишаємо одну епоху і переходимо в іншу. Ми повідомимо НАТО, що хочемо приєднатися до альянсу», — зазначила вона.

Також уряд підтримав законопроєкт, який дозволить країні отримувати військову допомогу від ЄС та НАТО. Андерссон висловила сподівання, що більшість шведів також підтримають це рішення. За її словами, парламент вже підтвердив, що також за вступ в НАТО.

Швеція дотримувалась нейтралітету 200 років — після Наполеонівських війн у Європі 1812 року та втрат низки територій шведи вирішили не приєднуватися до жодних воєнних союзів та не нападати на інші держави. Відтоді Швеція завжди була нейтральною державою, хоча і є членом Євросоюзу і партнером для НАТО.