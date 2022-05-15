Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо оголосив, що його країна офіційно подасть заявку на вступ у НАТО. Це рішення підтримав уряд, а депутати парламенту також запевнили, що проголосують за вступ.
Про це повідомляє Yle.
«Це історичний день. Розпочинається нова ера. Безпека — це не гра з нульовою сумою. Коли безпека Фінляндії максимальна, загальна безпека зростає», — додав президент.
Очікують, що фінський парламент схвалить рішення найближчими днями, але це вважається формальністю. Потім офіційну заяву про членство подадуть до штаб-квартири НАТО в Брюсселі — швидше за все, наступного тижня.
- 12 травня Фінляндія офіційно оголосила, що планує стати членом НАТО. Для цього парламент країни має проголосувати за подання заявки на вступ. Парламент Швеції зараз також розглядає питання про приєднання до Альянсу. До блоку вони вступатимуть за спрощеною процедурою, тому що їхні армії відповідають стандартам НАТО.
- Швеція планує подати свою заявку 17 травня, пише Svenska Dagbladet.
- росія вже попередила, що намір Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО призведе до «мілітаризації» регіону, мовляв, кремль відповість, якщо Альянс розмістить ядерну зброю поблизу кордонів рф.
- Проти Фінляндії та Швеції в НАТО виступає Турція. Президент Ердоган заявив, що може накласти вето.
- Поки країни не в НАТО, гарантом їхньої безпеки буде Велика Британія.