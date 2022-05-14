кремль не бачить «реальних причин» вступу Швеції та Фінляндії в НАТО та погрожує «відповісти»

росія попередила, що намір Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО призведе до «мілітаризації» регіону, мовляв, кремль відповість, якщо Альянс розмістить ядерну зброю поблизу кордонів рф.

Заступник міністра закордонних справ олександр грушко заявив, що росія знає, що НАТО хоче «мілітаризувати все, що є в межах його досяжності», передає Reuters.

«москва не має ворожих намірів щодо Фінляндії та Швеції і не бачить «реальних» причин для вступу цих двох країн до НАТО», — додав грушко.

Він також повторив попередню заяву кремля про те, що реакція москви на можливе розширення НАТО залежатиме від того, наскільки близько до рф Альянс розташує військові засоби та яку інфраструктуру він розгорне.