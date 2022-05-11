Британія стане гарантом безпеки Швеції та Фінляндії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав з лідером Швеції Магдаленою Андерссон декларацію про взаємні гарантії безпеки. Таку саму декларацію він підпише з головою Фінляндії Саулі Ніїністьо. Фактично Британія стане гарантом безпеки країн, поки вони вступатимуть до НАТО.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
У деклараціях передбачена зміна співробітництва країн у сфері оборони та безпеки. Це означає посилений обмін розвідувальними даними та більше спільних військових тренувань. У разі загрози, наприклад від росії, країни захищатимуться спільно.
«Це не короткостроковий союз, а довгострокове зобов’язання зміцнювати військові зв’язки та глобальну стабільність, а також зміцнювати оборону Європи для майбутніх поколінь», — наголосив Джонсон.
- Парламенти Швеції та Фінляндії зараз розглядають питання подачі заявки на вступ до НАТО. До блоку вони вступатимуть за спрощеною процедурою, тому що їхні армії відповідають стандартам НАТО.
- Фінляндія та Швеція планують подати заявку до НАТО одночасно. Це, на їхню думку, має дозволити їм разом витримати негативну критику росії на таке рішення.