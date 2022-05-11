Британія стане гарантом безпеки Швеції та Фінляндії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав з лідером Швеції Магдаленою Андерссон декларацію про взаємні гарантії безпеки. Таку саму декларацію він підпише з головою Фінляндії Саулі Ніїністьо. Фактично Британія стане гарантом безпеки країн, поки вони вступатимуть до НАТО.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

У деклараціях передбачена зміна співробітництва країн у сфері оборони та безпеки. Це означає посилений обмін розвідувальними даними та більше спільних військових тренувань. У разі загрози, наприклад від росії, країни захищатимуться спільно.

«Це не короткостроковий союз, а довгострокове зобов’язання зміцнювати військові зв’язки та глобальну стабільність, а також зміцнювати оборону Європи для майбутніх поколінь», — наголосив Джонсон.