Президент Туреччини Ердоган заявив, що не підтримає вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Він звинуватив ці держави в «підтримці тероризму».

Про це пише Anadolu.

Ердоган підтвердив, що представники Фінляндії та Швеції планують приїхати до Туреччини та надіслали запити про зустріч.

«Якщо вони хочуть нас умовляти, то хай не витрачають час», — зазначив Ердоган.

За його словами, у цих країн немає «чіткої позиції щодо тероризму».

Ердоган виступає проти вступу Фінляндії та Швеції через їхню підтримку курдів — народу, який розселений у Туреччині, Сирії та Іраку і не має власної держави. У Туреччини курдів, зазвичай, вважають екстремістами та терористами, а їхні організації та партії — терористичними.