Президент Володимир Зеленський готовий говорити з путіним без посередників на умовах діалогу

Президент України Володимир Зеленський в ефірі італійського телеканалу Rai 1 заявив, що готовий говорити з путіним без посередників на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Зеленський сказав, що путіну не вдасться зберегти обличчя. Зараз йому потрібно думати про те, як зберегти державу. Також він розкритикував президента Франції Макрона — той пропонував Україні поступитися суверенітетом.

«Він [Макрон] хотів знайти результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку російської федерації. А мені пропонувати деякі речі, повʼязані з поступками щодо нашого суверенітету задля того, аби зберегти обличчя путіну... Мені здається, це не дуже коректно», — заявив президент.

Зеленський повідомив, що наразі три країни працюють над спробою евакуації українських військових із «Азовсталі».

«Ми забрали цивільних із заводу, зараз стоїть питання щодо поранених та живих. І, чесно скажу, що ми не хочемо залишати там убитих людей, тому що на них чекають сімʼї… Ми передавали росії інформацію, ми навіть застосовували механізм залучення третьої країни. І Ізраїль, і Швейцарія, і Туреччина сьогодні працюють над цим», — пояснив він.