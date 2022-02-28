Українська делегація прибула на переговори з Росією. Хто увійшов до її складу

Українська делегація прибула на переговори з Росією, які мають відбутися на україно-білоруському кордоні.
Про це повідомив Офіс президента.
Склад української делегації:
- голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія;
- міністр оборони Олексій Резніков;
- радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк;
- перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін;
- народний депутат Рустем Умєров і заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Ключове питання перемовин — негайне припинення вогню та відвідення військ із території України.