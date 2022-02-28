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Українська делегація прибула на переговори з Росією. Хто увійшов до її складу

Автор:
Олег Панфілович
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Українська делегація прибула на переговори з Росією, які мають відбутися на україно-білоруському кордоні.

Про це повідомив Офіс президента.

Склад української делегації:

  • голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія;
  • міністр оборони Олексій Резніков;
  • радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк;
  • перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін;
  • народний депутат Рустем Умєров і заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин — негайне припинення вогню та відвідення військ із території України.