Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией. Кто вошел в ее состав

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, которые должны пройти на украино-беларусской границе.
Об этом сообщил Офис президента.
Состав украинской делегации:
- глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;
- министр обороны Алексей Резников;
- советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк;
- первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин;
- народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.