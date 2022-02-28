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Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией. Кто вошел в ее состав

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, которые должны пройти на украино-беларусской границе.

Об этом сообщил Офис президента.

Состав украинской делегации:

  • глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;
  • министр обороны Алексей Резников;
  • советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк;
  • первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин;
  • народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.