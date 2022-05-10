Розстрілювали цивільних у Бучі. Прокуратура повідомила про підозру трьом російським військовим

Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом військовослужбовцям рф, які розстріляли мирних мешканців Бучі.
Їх звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року в окупованому місті Буча Київської області підозрювані вдерлися до приватного будинку та пострілами в голову вбили двох мешканців.
Наразі правоохоронці працюють над оголошенням цих військових у міжнародний розшук.
«Якщо ви впізнаєте цих російських військовослужбовців і маєте свідчення про їхню причетність до інших звірств, надсилайте докази на наш єдиний хаб або звертайтеся до Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06», — ідеться в повідомленні прокуратури.
- У Бучі російські війська цілеспрямовано катували та вбивали цивільних. Україна вже має список російських військових, які це робили. Традиційно росія все заперечує, хоча журналісти та міжнародні розслідувачі спростували всі твердження рф.
- Наприкінці квітня Офіс генпрокурора заявив, що прокуратура ідентифікувала перших 10 військовослужбовців російської армії, які катували мешканців Бучі.