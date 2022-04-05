NYT: Супутникові знімки з Бучі підтверджують, що тіла загиблих українців пролежали на вулицях міста щонайменше три тижні

Видання The New York Times опублікувало супутникові знімки, які підтверджують, що масові розстріли мирних мешканців у Бучі відбулися до того, як звідти вийшли російські війська.

Про це повідомляється на сайті видання.

За даними газети, відео та супутникові знімки говорять про те, що тіла вбитих зʼявилися на вулицях понад три тижні тому — у цей час Буча була під окупацією армії рф.

На одному з відео, яке зняв представник місцевої адміністрації 2 квітня, видно безліч тіл у Яблунському провулку. Супутникові знімки, які The New York Times надала компанія Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 з цих тіл перебували на вулиці з 11 березня.

На іншому відео, знятому в Яблунському провулку, видно ще три тіла. Одне лежить поряд із велосипедом, інше біля кинутої машини. Аналіз супутникових знімків свідчить, що кинуті машини та тіло зʼявилися між 20 і 21 березня.