Генпрокурор Венедіктова назвала 10 російських військових, які катували людей у Бучі

Прокуратура ідентифікувала перших 10 військовослужбовців російської армії, які причетні до катувань мешканців міста Буча (Київська область).

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Підозри за порушення законів та звичаїв війни повідомлені молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву, рядовому Григорію Наришкіну, рядовому Василю Князєву, єфрейтору Семену Мальцеву, рядовому Сергію Пєскарьову, рядовому Альберту Раднаєву, єфрейтору Михайлу Кашину, єфрейтору Андрію Бізяєву, єфрейтору Дмитру Сергієнку і сержанту Нікіті Акімову.

Всі зазначені воєнні злочинці — з 64 окремої мотострілецької бригади сухопутних військ, якій путін після різанини у Бучі присвоїв почесне звання «гвардійської».

Встановило, що ці солдати захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали на колінах зі зв’язаними руками та очима і били їх.

«У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. російські військові погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку», — повідомила Венедіктова.