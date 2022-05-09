Без ОПзЖ, ходи та мітингів: як в Україні відзначили День перемоги над нацизмом

Цьогоріч 9 травня в Україні проходить дещо інакше, ніж у попередні роки. Оскільки проросійську партію «Опозиційна платформа — За життя» заборонили, то в українських містах не було великих мітингів, які ця партія організовувала щороку.

Вранці президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців. Він наголосив, що невдовзі Україна святкуватиме дві перемоги, а в росії не залишиться жодної.

«Хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію й вождя, а ми — за Батьківщину. Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу. За свою незалежність. Щоб перемога наших предків була недаремною. Вони билися за свободу для нас і перемогли. Ми бʼємося за свою свободу, за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо», — зазначив президент.

У всіх обласних центрах скасували покладання квітів, оскільки в Україні зберігається висока загроза ракетних ударів. Водночас подекуди люди самостійно йшли до памʼятників, аби покласти квіти героям, які перемогли нацизм.

У тимчасово захоплених містах російські окупанти провели «святкування» 9 травня, щоб відзняти пропагандистські сюжети для російського телебачення.

Так, покладання квітів організували в Херсонській області, окупованому Мелітополі та у розбомбленому Маріуполі.