У Херсонській області окупанти влаштували «святкування» Дня перемоги та провели акцію «Безсмертний полк»

На Херсонщині російські окупаційні війська влаштували святкування 9 травня. Вони змусили місцевих проводити мітинги, покладати квіти до памʼятників та проводити святкові концерти, щоб відзняти пропагандистські сюжети для російського телебачення.

Про це інформують місцеві канали у соціальних мережах.

У Херсоні в парку Слави окупанти зібрали людей з радянською символікою та російськими прапорами. Серед інших туди прийшли колаборанти Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов та Олексій Журавко. Раніше росіяни мали намір привезти на святкування кримчан.

Подібна акція відбувається і у Новій Каховці, де людей зібрали поблизу Вічного вогню у Парку слави.

Також «святкування» пройшло у розбомбленому та зруйнованому Маріуполі.