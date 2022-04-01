У Маріуполі припинили діяльність депутатів ОПзЖ і Партії Шарія в міськраді

Маріупольська міська рада на позачерговій сесії призупинила повноваження депутатів ОПзЖ та Партії Шарія на період воєнного стану. «Маріупольська міська рада — без антиукраїнських сил», — йдеться в повідомленні ради.

Рішення ухвалили у звʼязку з введенням у дію указу президента про зупинення діяльності проросійських політичних партій.

Рада нацбезпеки та оборони на час воєнного стану призупинила будь-яку діяльність в Україні партій, що мають зв’язки з росією (ОПзЖ, Партія Шарія, «Наші», «Опозиційний блок», Соціалістична партія України та інші).

Згодом з ОПзЖ почали виходити депутати, а в Одеській райраді вся фракція зупинила свою діяльність. В Одеській, Херсонській і Вінницькій облрадах фракції ОПзЖ саморозпустились.