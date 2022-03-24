Рада призначила нового міністра агрополітики. З партії ОПзЖ вийшли п’ять нардепів

Верховна Рада звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства і призначила на його місце Миколу Сольського — голову нинішнього парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.

Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Микола Сольський (фракція «Слуга народу») очолив комітет у серпні 2019 року. Лещенко обіймав посаду з 2020 року, а 23 березня написав заяву про відставку.

Окрім того, сьогодні зі складу «Опозиційної платформи — За життя» вийшли нардепи Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз і Наталья Приходько. З «Батьківщини» вийшов Антон Яценко, з яким пов’язували оборудки у сфері оцінки обʼєктів нерухомості.