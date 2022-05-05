Reuters: У Бучі діяв підрозділ росгвардії, десантники з Пскова та чеченські військові

У період окупації у Бучі діяли підрозділ росгвардії «Витязь», 76 парашутно-десантна дивізія з Пскова, а також військові з Чечні.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Журналісти за три тижні у місті опитали понад 90 місцевих мешканців, вивчили надані ними фото та відео, а також документи, які росіяни залишили у Бучі.

На присутність у місті 76 парашутно-десантної дивізії з Пскова вказує лист, знайдений місцевим жителем у своєму будинку вже після повернення до міста. Він був адресований солдату на імʼя Олександр Логвиненко, якого журналісти пізніше впізнали як десантника із Пскова. Крім того, сусідній будинок, за словами місцевого жителя, займала та сама група російських солдатів. На стіні будинку хтось балончиком написав «Wolf_68». Журналісти зʼясували, що у соцмережах так підписується росіянин Кирило Крючков. Він служив у 234 штурмовому авіаполку, який входить до складу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.