«Азов»: Ситуація на «Азовсталі» вкрай складна, ворог уже другий день на території заводу

Полк «Азов» заявив, що ворог уже другий день як прорвався на територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Про це у зверненні повідомив командир полку, підполковник Денис Прокопенко.

«Із 25 квітня ми тримаємо кругову оборону. Ворог уже другий день як прорвався на територію заводу. Ситуація вкрай складна. Але незважаючи на це, ми виконуємо наказ тримати оборону», — повідомив Прокопенко.