«Азов»: Ситуація на «Азовсталі» вкрай складна, ворог уже другий день на території заводу

Полк «Азов» заявив, що ворог уже другий день як прорвався на територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі.
Про це у зверненні повідомив командир полку, підполковник Денис Прокопенко.
«Із 25 квітня ми тримаємо кругову оборону. Ворог уже другий день як прорвався на територію заводу. Ситуація вкрай складна. Але незважаючи на це, ми виконуємо наказ тримати оборону», — повідомив Прокопенко.
- Напередодні стало відомо, що російські військові розпочали штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі.
- 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей із Маріуполя.
- 21 квітня путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський завод «Азовсталь», але війська продовжили атаки.
- У ніч проти 28 квітня російські війська завдали по Маріуполю і «Азовсталі» майже 50 авіаударів. Вони скинули велику кількість фосфорних бомб. Крім того, постійно працювала артилерія ворога. Через це в підвалі заводу обвалився шпиталь. Поранені щонайменше 600 людей.
- 3 травня із заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивезти 156 людей, 20 з них — діти. Перші автобуси з евакуйованими маріупольцями вже прибули до Запоріжжя.