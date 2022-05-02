Грузія заповнила першу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на вступ у ЄС

Грузія заповнила першу частину опитувальника, щоб отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Про це повідомила президент Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму Twitter.
«Великий крок сьогодні, оскільки Грузія подає опитувальник щодо членства в ЄС, приєднуючись до України та Молдови. Це те, що поєднує наші три країни. Важливим є те, що наша нація була і залишається єдиною у цьому історичному процесі. Вітаю!» — написала вона.
За словами премʼєр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, заповнений опитувальник передадуть голові представництва ЄС у Грузії Карлу Харцелю.
- 28 лютого, після початку повномасшабного вторгнення росії в Україну президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. Молдова і Грузія, які вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, отримали цей опитувальник 11 квітня.
- 8 квітня у Києві голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському анкету про членство України в Європейському Союзі.
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- 22 квітня Молдова заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ у ЄС.