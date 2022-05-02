Грузія заповнила першу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на вступ у ЄС

Грузія заповнила першу частину опитувальника, щоб отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомила президент Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму Twitter.

«Великий крок сьогодні, оскільки Грузія подає опитувальник щодо членства в ЄС, приєднуючись до України та Молдови. Це те, що поєднує наші три країни. Важливим є те, що наша нація була і залишається єдиною у цьому історичному процесі. Вітаю!» — написала вона.

За словами премʼєр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, заповнений опитувальник передадуть голові представництва ЄС у Грузії Карлу Харцелю.