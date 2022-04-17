ОП: Україна вже заповнила опитувальник, необхідний для вступу в ЄС

Заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомив, що Україна вже заповнила опитувальник, необхідний для вступу в ЄС. Цей документ передадуть Єврокомісії, за ним оцінюватимуть, чи відповідає Україна критеріям для набуття членства в Євросоюзі.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати: документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений. Тому далі м’яч буде на стороні Європейської комісії. Вона буде готувати відповідну рекомендацію щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства. Без такої рекомендації ніхто нас до ЄС не візьме», — зазначив Жовква.

В ОП очікують, що Єврокомісія підтвердить відповідність України необхідним критеріям і рекомендуватиме країнам-членам ЄС надати Україні статус кандидата на вступ. Це рішення очікують в червні.

«А далі одразу мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС. І коли ми такі переговори проведемо, можна буде вже говорити про повноцінне членство України в ЄС», — сказав він.