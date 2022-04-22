Молдова заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ у ЄС

Молдова заповнила опитувальник, який є частиною процедури отримання статусу країни — кандидата на членство у Європейському Союзі.
Про це пише Newsmaker.
Сьогодні в Адміністрації президента Молдови пройшла церемонія вручення заповненого опитувальника послу ЄС Янісу Мажейксу. За цим опитувальником в ЄС оцінюватимуть, чи відповідає Молдова критеріям для набуття членства в Євросоюзі.
Молдова, як і Грузія, вирішила податись на членство в ЄС слідом за Україною, яка подала екстрену заявку через вторгнення військ росії.
- 28 лютого, після початку повномасшабного вторгнення росії в Україну президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. Молдова і Грузія, які вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, отримали цей опитувальник 11 квітня.
- 8 квітня у Києві голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському анкету про членство України в Європейському Союзі.
- 17 квітня заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомив, що Україна вже заповнила опитувальник, необхідний для вступу в ЄС.