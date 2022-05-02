У Вірменії тривають протести — перекриті вулиці, є затримані

Сьогодні о 8:30 вірменська опозиція розпочала акцію непокори у Єревані. Демонстранти вимагають відставки премʼєра Пашиняна.
Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода».
Нині поліція затримує громадян, які перекрили вулицю Хоренаці в Єревані, і намагається відкрити дорогу.
Проспект Маштоца та його перетин з вулицею Пушкіна заблоковані, демонстранти встановлюють сміттєві баки та лавки на перехресті Маштоц-Амірян. Площа Франції закрита з усіх чотирьох сторін.
За словами опозиційного віцеспікера парламенту Ішхана Сагателяна ніч пройшла мирно, зіткнень не було, погодні умови були несприятливими, дощило, але демонстранти ночували на площі Франції.
Вуличні протести опозиції розпочалися два тижні тому після заяв премʼєр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна, що міжнародна спільнота очікує від вірменської сторони зниження планки вимог щодо статусу Нагірного Карабаху. Тепер вірменська опозиція закидає Пашиняну наміри віддати контроль над територією Нагорного Карабаху Азербайджану і вимагає його відставки.
- Ситуація навколо Нагірного Карабаху знову загострилася восени 2020 року.
- У ніч на 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (з 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних при обстрілі міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, включно з містом Шуша. Проте повного врегулювання конфлікту поки що досягти не вдається.