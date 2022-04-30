Супутники Maxar зняли зруйнований завод «Азовсталь» у Маріуполі

Металургійній завод «Азовсталь» у Маріуполі майже повністю зруйнований.

Про це свідчать супутникові знімки Maxar, опубліковані журналістом-розслідувачем Крістіаном Трібертом.

На фото можна побачити великі дірки від снарядів у дахах. Деякі будівлі перетворилися на руїни. Майже всі житлові та урядові будівлі на схід від заводу теж повністю зруйновані.