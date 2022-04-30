Папа Римський тричі просив росію відкрити гуманітарний коридор для Маріуполя

Папа Римський Франциск тричі звертався до влади росії з проханням організувати гуманітарний коридор для мирних жителів з Маріуполя.

Про це пише італійська газета Il Messaggero.

Перший раз Франциск звернувся наприкінці березня, після кількох контактів із московським патріархатом. Вдруге — в середині квітня на Великдень, а втретє — минулого тижня. Папа пропонував вивезти людей морем на судні Ватикану.

Усі рази росія відмовляла або не давала жодних гарантій безпеки.