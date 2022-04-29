Командир морпіхів Сергій Волина звернувся до президента Туреччини з проханням вивезти людей з «Азовсталі»

Командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина») звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням застосувати процедуру «екстракшн» і вивезти на територію Туреччини захисників «Азовсталі» та цивільних.

«Шановний пане президент Реджеп Ердоган [...]. З нами знаходиться 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, яким дуже потрібна допомога. З нами є цивільні особи, які були поранені, яким також дуже необхідна ваша допомога. З нами на об’єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей [...]. Звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини», — звернувся Волинський в ефірі Habertürk TV.

Він наголосив на тому, що ситуація на Азовсталі дуже складна. Росіяни не припиняють спроб штурмувати промзону і постійно обстрілюють її.