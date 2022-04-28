Росіяни страчували українців, які намагалися здатися в полон у Донецькій області. У США є докази

США мають достовірні докази того, що росія стратила українців, які намагалися здатися в полон у Донецькій області.
Про це заявила посол США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, цитує The Hill.
«Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, не помістила під варту, а стратила українців, які намагалися здатися», — заявила вона, додавши, що такі дії розцінюються як порушення основного принципу законів війни.
Ван Шаак також розповіла, що у США є достовірні повідомлення про страчених цивільних зі зв’язаними руками, про тіла зі слідами тортур і свідчення про сексуальне насильство.
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