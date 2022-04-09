В Україні створили онлайн-архів російських воєнних злочинів з доказами звірств армії рф

В Україні створили онлайн-архів російських воєнних злочинів. В ньому зібрані докази звірств російської армії в Україні, які гарантують неуникненне покарання для російських воєнних злочинців, йдеться в заяві МЗС України.
На сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.
Злочини поділені на 7 категорій:
- вбивство невинних;
- напади на цивільне населення або цивільні обʼєкти;
- руйнування населених пунктів;
- заручники та тортури;
- незаконна депортація;
- напад на релігію та культуру;
- зґвалтування.
Сайт занурює відвідувачів у жахливу атмосферу війни, в якій українці змушені жити вже понад шість тижнів: звуки повітряних сирен, винищувачів та ракетних ударів, жахливі свідчення людей, які вижили.