В Офісі президента запропонували росії «три маріупольські кроки»

Радик голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував росії три «маріупольські кроки», щоб врятувати людей на «Азовсталі».

«Великдень-2022. Але просто зараз рф без зупинки атакує маріупольську «Азовсталь». Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ «не штурмувати»? — запитав Подоляк.

Він запропонував росії подумати про залишки репутації. Ось три «маріупольські кроки» радника Офісу президента: