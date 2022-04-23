Зеленський: Якщо в Херсоні росія проведе «референдум», Україна вийде з переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення «референдуму» в Херсонській області Україна вийде з будь-яких перемовин із росією.
Про це він сказав під час спілкування з українськими та іноземними ЗМІ.
Це саме стосується і того, якщо росія знищить захисників Маріуполя.
«Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо будуть проведені псевдореферендуми на окупованих територіях, Україна вийде з будь-яких перемовин», — сказав президент.
- 16 квітня Володимир Зеленський в інтерв’ю українським медіа розповів, що врятувати Маріуполь може потужне озброєння і перемовини, але ситуація вкрай складна.