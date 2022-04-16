Зеленский: Маріуполь може врятувати потужне озброєння і перемовини

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським медіа розповів, що врятувати Маріуполь може потужне озброєння і перемовини, але ситуація вкрай складна.

Про це пише «Українська правда».

«Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге — це питання перемовин. Режим припинення вогню дуже потрібен, щоб забрати поранених. Але це залежить від бажання росії. Вони пропонують нашим людям здатися», — сказав президент.

Наразі навколо Маріуполя кілька кіл блокування. Є велика проблема з евакуацією цивільних і поранених. Росіяни зривають будь-які домовленості, тому довіри до перемовників немає.

Зеленський запевнив, що «влада на зв’язку із хлопцями, які перебувають на заблокованому заводі», розмови йдуть «на різних рівнях».

Полк «Азов» уже кілька тижнів просить про деблокаду міста.