Поблизу Маріуполя знайшли ще одну братську могилу, яка щотижня збільшується

Супутник зафіксував ще одну братську могилу поблизу Маріуполя у селі Виноградне, за шість кілометрів від міста.

Про це свідчать супутникові знімки, які є в розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

Викопані траншеї на території кладовища окупованого села з’явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок ще немає, а на фото Maxar за 29 березня — уже є. Їхні розміри тоді становили приблизно 38 на 4 метри.

Однак уже 29 квітня, за даними супутникового знімку Planet, місця масового поховання збільшився до 45 на 25 метрів.

«Таких поховань ми будемо бачити все більше. На жаль. Їхня територія буде розширюватися. Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту. Ще не менше 15 тисяч маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти. Адже в заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно», — мер Маріуполя Вадим Бойченко.